Visma Lease a Bike zorgt voor gigantische comeback van groot sponsormerk in het peloton

Vanaf de Tour de France 2025 slaat Team Visma Lease a Bike een opvallende nieuwe weg in met Nike als officiële partner voor vrijetijdskleding.

Het iconische Amerikaanse sportmerk levert vanaf deze zomer de teamwear buiten de koers. Tijdens het NK tijdrijden verschenen de eerste subtiele Nike-logo’s al op de teamoutfits, waarmee de samenwerking op elegante wijze werd aangekondigd.

Voor Nike is het geen eerste kennismaking met de wielersport. Tussen 1996 en 2011 was het merk sponsor van de gele trui in de Tour de France, en het werkte in het verleden samen met renners als Lance Armstrong en Mark Cavendish.

Nike gaat in zee met Visma Lease a Bike

Toch bleef het de laatste jaren stil rondom Nike in het peloton. De samenwerking met Visma Lease a Bike betekent dus een nieuwe koers en mogelijk het begin van een langer engagement in de wielerwereld.

Voor het team is dit opnieuw een sterke commerciële zet. Na een succesvol seizoen en het aantrekken van verschillende topsponsors, verstevigt deze deal het imago van Visma Lease a Bike als een ploeg met internationale uitstraling.

De link met Nike onderstreept bovendien de ambitie van de ploeg van Wout van Aert om verder te groeien, zowel op sportief als commercieel vlak.