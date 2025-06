Wat brengt het financieel op voor een renner om Belgisch kampioen te worden?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zondag wordt het Belgisch kampioenschap gereden. Maar wat verdient een renner die de tricolore weet te veroveren daaraan?

De tijd dat een nationale titel pakken van groot belang was voor de renners ligt al lang achter ons. Wie de Belgische titel vroeger pakte, kreeg haast onmiddellijk een contractverlenging. Nu is dat totaal niet meer het geval.

Voor de centen die je van de Belgische wielerbond krijgt moet je het alvast niet doen. De winnaar krijgt van Belgian Cycling amper 4.000 euro op zijn rekening bijgeschreven.

Voor de tweede is dat 2.000 euro en 1.000 euro voor de nummer drie. Van plek 10 tot en met 20 krijg je nog 100 euro. Alle andere renners die deelnamen krijgen 50 euro.

Dit is het prijzengeld op het Belgisch kampioenschap

De meeste renners krijgen voor het behalen van een nationale titel wel een premie van hun ploeg. Volgens Het Laatste Nieuws ligt dat voor de Belgische topploegen tussen 10.000 en 20.000 euro.

Sommige renners zullen een ander bedrag onderhandeld hebben in een persoonlijke overeenkomst, maar normaal zal dat niet meer dan 25.000 euro zijn.

In vergelijking met een rit winnen in de Tour de France is dat een groot verschil. Daar loopt de bonus voor ritwinst voor een renner op 50.000 tot zelfs 100.000 euro.