Zo willen ze met Red Bull-BORA-hansgrohe Tadej Pogacar kloppen in de Tour de France

Dan Lorang, Head of Performance bij Red Bull-BORA-Hansgrohe, kijkt met bewondering én realisme naar de dominantie van Tadej Pogacar in het huidige wielerpeloton.

In een gesprek met Velo erkent Lorang zonder omwegen de sterkte van de Sloveen. “We moeten toegeven dat Pogacar op dit moment een niveau hoger staat. Dat is een feit waar we niet omheen kunnen”, vertelt hij.

Volgens Lorang is het simpelweg niet haalbaar om Pogacar telkens te volgen wanneer hij aanvalt. “Het is lastig om een strategie te hebben die ervan uitgaat dat je hem simpelweg volgt, dat lukt gewoon niet altijd,” stelt hij. De Sloveen rijdt op een niveau dat zelfs voor topteams moeilijk te benaderen is.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft tactiek klaar om Pogacar te kloppen

Toch weigert Lorang zich volledig neer te leggen bij de suprematie van Pogacar. Hij gelooft in de kracht van het collectief en slimme tactiek. “Wat we kunnen doen, is als team slim rijden en onze tactische kaarten goed uitspelen. Als je het goed aanpakt, kan een numerieke meerderheid in de finale echt een verschil maken.”

Met Primoz Roglic als kopman beschikt Red Bull-BORA-Hansgrohe over een renner met ervaring en veerkracht. “Primoz heeft een indrukwekkend palmares en in de juiste omstandigheden kan hij nog altijd meedoen om de grootste prijzen,” aldus Lorang.

Maar hij beseft ook dat het gat met Pogacar niet zomaar te dichten is. “Er is geen pasklare oplossing. Wat wij als performance team wél kunnen doen, is keihard werken om onze renners zo sterk mogelijk te maken.”

“Het voelt wel alsof er dit jaar weinig ruimte voor verrassingen is. Maar goed, als je niet lacht, moet je huilen”, besluit hij met een ferme knipoog.