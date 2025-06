"Zo persoonlijk was het": Remco Evenepoel blikt terug op bijzonder cruciaal moment dit seizoen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In december 2024 sloeg het noodlot toe voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot dacht zelfs aan stoppen met koersen.

Tijdens een trainingsrit in Oetingen botste hij op het openzwaaiende portier van een Bpost-bestelwagen. De impact was verwoestend: een gebroken rib, een gebroken rechterschouderblad, een breuk in zijn rechterhand, gekneusde longen én een ontwricht sleutelbeen.

Zijn fiets brak in tweeën en de olympisch kampioen werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat volgde was niet alleen een fysieke strijd, maar ook een mentale.

In de stilte van het ziekenhuisbed, ver weg van het peloton, begon Evenepoel te twijfelen. De pijn, de onzekerheid, de heropbouw, het bracht hem aan het denken: wil ik dit nog wel?

Remco Evenepoel dacht aan stoppen met wielrennen

Voor het eerst sinds zijn doorbraak als wonderkind in het wielrennen, overwoog hij om de fiets definitief aan de haak te hangen, zo vertelt hij in de Tourspecial van Wielerrevue.

“Die Instagrampost waarin ik mijn twijfels over mijn carrière opschreef waren zeker gemeend”, vertelt onze landgenoot. “Het was één van de weinige berichten op Instagram die ik zelf opschreef. Zo persoonlijk was het.”

Recht uit het hart dus, in tegenstelling tot vaak verplichte nummertjes. “Ik wil niet een renner zijn die altijd een masker opzet, maar zo nu en dan ook laat zien hoe zwaar het is geweest”, besluit Evenepoel.