Evenepoel stelt zich vragen wegens grote tijdritsuprematie en is realistisch over wat hij nu nog kan doen richting Tour

Remco Evenepoel heeft met zijn fris geschoren kopje zijn tijdritsuprematie nog eens laten zien. Die is er op het wereldtoneel. Uiteraard vertaalt zich dat dan ook nationaal.

"Het was de perfecte dag om mezelf te testen. Ik had niet per se bepaalde verwachtingen. Ik heb me behoorlijk goed aan het pacing schema gehouden. Ik wilde ook niet over de limiet gaan, met het oog op zondag. Ik heb me wel maximaal gegeven en baseerde me ook op de tussentijden. Er was niet veel herstel bij. De technische passages probeerde ik als herstel te gebruiken", legt hij zijn aanpak op het BK tijdrijden uit.

Dit moet dienen als opstapje naar de vijfde Tourrit. "Dit is zeer vergelijkbaar met de eerste tijdrit in de Tour. Qua verzet en positie heb ik alles kunnen testen." Kan Evenepoel überhaupt nog beter worden in het werk tegen de klok? "Als ik naar de windtunnel gestuurd wordt, vragen we ons soms af of het nog moet", lacht Remco.

Ook Evenepoel moet aan details blijven werken

Hij kan toch nog wat dingen bedenken. "De uitgesneden helm helpt om mijn hoofd nog iets dieper te leggen. We testen nu meer op de banden en het verzet en dan op mijn eigen positie. Ik zag dat Ganna nu weer met een nieuwe helm rondrijdt. Iedereen werkt aan de details." Dan kan Evenepoel uiteraard niet op zijn lauweren rusten.

Zijn tweede Belgische tijdrittitel kwam er niet echt na een ideale voorbereiding. "Mijn vliegtuig had gisteren een paar uur vertraging, waardoor ik pas rond 20u in het hotel toekwam. Ik ben er zo kalm mogelijk mee omgegaan." Het is nu uitkijken naar de BK-wegrit, waar Soudal Quick-Step Evenepoel en Merlier kan uitspelen. "De warmte en het parcours spelen in mijn voordeel."

Evenepoel vooral met tweede Tourweek in zijn hoofd

En kan hij nu nog percentages winnen voor de Tour, ten opzichte van zijn niveau in de Dauphiné? "Het is behoorlijk laat om nog procenten te winnen. We hebben geluk dat de eerste week behoorlijk vlak is, zodat we misschien nog kunnen blijven opbouwen. De Tour voor de klassementsmannen begint pas vanaf de tweede week, maar dat maakt die eerste week niet minder belangrijk. Ik vertrouw erop dat alles goedkomt."