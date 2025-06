Lotte Kopecky komt verrassend uit de hoek en is duidelijk over Giro, ook erg straf verhaal te rapen op het BK tijdrijden

Lotte Kopecky is voor de zevende keer de beste op het BK tijdrijden maar vooral de Giro is een volgend doel in deze periode van het jaar. Dat kadert dan ook nog eens in de opbouw richting de Tour de France Femmes.

"Het is altijd speciaal om de tricolore aan te trekken", lacht Kopecky na haar zevende overwinning op het BK tijdrijden. "Druk voel ik niet meer op een BK. Dat is op een BK of EK meer aanwezig." Kopecky focuste meer op de prestatie in het geheel dan van het resultaat wakker te liggen. "De vermogens waren best goed, ik ben zeker tevreden."

Het is een mooie generale repetitie voor de tijdrit op de openingsdag van de Giro. "Vorig jaar viel de Giro-tijdrit een beetje tegen. Ik dacht dat ik klaar was, maar het bleek van niet. Ik krijg dit jaar een nieuwe kans. Het zou mooi zijn om de roze trui te dragen. Ik ga er alles aan doen, maar het wordt zeker geen evidentie. Naar mijn gevoel heb ik de Giro echt nog wel nodig."

Kopecky niet bezig met percentages

Dat gaat dan ook over de ritten in lijn. "Je kunt wel bergop trainen, maar een wedstrijd is helemaal anders. Ongeacht het resultaat zal ik proberen uit de Giro een aantal positieve zaken mee te nemen." Kan ze een percentage kleven op de winst die ze daar wil boeken? "Ik kan moeilijk een percentage zeggen, het zit 'm in kleine dingen. Bij mij is het meer op gevoel en niet zozeer op percentage." Dat is een verrassende houding.

In het wielrennen anno 2025 draait zoveel om data. Voor Kopecky blijft het gevoelsmatige ook heel belangrijk. Voor het tweede jaar op rij werd Marthe Goossens tweede. "Ik heb specifiek gevraagd om geen tussentijden te zeggen", aldus de renster van Soudal Quick-Step. "Ik focuste op mijn eigen wattages en mijn eigen lijnen. Het is niet zo dat ik mij alleen op het tijdrijden kan toeleggen, maar het is zeker iets dat ik wil blijven doen."

Lotte Claes van chaos naar revelatie

Revelatie Lotte Claes was verrast door haar derde plek. "Ik ben nog maar twee weken thuis en heb amper enkele keren met de tijdrit gereden. Mijn oortjes werkten in het begin niet. Twintig seconden voor de start was mijn helm kapot. Het was chaos, misschien gaf me dat extra adrenaline." Dat is misschien wel het meest straffe verhaal rond dit BK tijdrijden voor vrouwen.