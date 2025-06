Pogacar en Vingegaard doen het anders: stevig nadeel voor Evenepoel in de Tour?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In tegenstelling tot zijn concurrenten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard rijdt Remco Evenepoel de nationale kampioenschappen. Is dat geen nadeel voor de Tour?

Na een jaartje afwezigheid was Remco Evenepoel opnieuw aanwezig op het BK tijdrijden. Hij pakte zijn tweede Belgische titel, maar zal die trui straks niet kunnen dragen in de Tour. Zijn regenboogtrui heeft voorrang.

Evenepoel stond er echter zelf op om deel te nemen aan het BK tijdrijden. "Als er een titel aan verbonden is, is het moeilijk om hem daar weg te houden", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad.

Geen nadeel Evenepoel op Pogacar en Vingegaard

Zijn concurrenten in de Tour, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, rijden hun nationale kampioenschap tijdrijden en op de weg niet. Is dat geen nadeel voor Evenepoel met het oog op de Tour die over iets meer dan een week van start gaat?

Vingegaard en Pogacar kunnen namelijk langer op hoogte blijven. Volgens Lodewyck had Evenepoel er geen nood aan om nog langer op hoogte te blijven. Voor Evenepoel was dit al de tweede hoogtestage op korte tijd.

"Dat Vingegaard en Pogacar in theorie enkele dagen langer op hoogte kunnen blijven, zal het verschil niet maken", stelt Lodewyck nog. De Tour zal uitwijzen of hij gelijk krijgt.