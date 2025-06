Deelt Evenepoel te veel op Strava? Ploegleider windt er geen doekjes om

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel zet vaak zijn trainingsritten op Strava. Opmerkelijk, want onder meer Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel doen dat niet.

Wout van Aert is een fervent gebruiker van Strava, hij deelde de voorbije tien dagen elke dag wel iets van zijn trainingen op hoogtestage in Tignes. Als renner die het klassement niet ambieert heeft hij weinig te verbergen.

Dat is wel anders voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Hij zette in maart 2021 voor het laatst een training op Strava, ook bij Mathieu van der Poel is het stil op Strava sinds begin januari 2023.

Tadej Pogacar zet wel zijn koersen op Strava, zijn trainingen vaak niet. Remco Evenepoel wisselt periodes af waarin hij veel deelt en dan weinig. Zo zette hij tijdens zijn stage in Tignes na de Dauphiné bijna niets meer op Strava.

Deelt Evenepoel te veel op Strava?

Op aanraden van Soudal Quick-Step en ploegleider Klaas Lodewyck? "Zelf heb ik hem er niks over gezegd", zegt de ploegleider bij Het Nieuwsblad. Al lijkt Lodewyck toch meer fan van de aanpak van Vingegaard en Van der Poel.

"Er wordt al zodanig veel gepost doorheen het jaar. Té veel eigenlijk. Het zal alleszins niemand wijzer maken nu", zegt Lodewyck nog. Veel valt er dus niet meer te verbergen, maar er zijn natuurlijk nog andere manieren om de data van de concurrentie te weten te komen.