Emoties zorgen voor héél uiteenlopende reacties: kampioene Ghekiere pakt uit met kwinkslagen, Kopecky haalt uit

De hoofdrol op het BK voor vrouwen is naar Justine Ghekiere en Lotte Kopecky gegaan. Geen verrassing op dat vlak. Dat Ghekiere aan het langste eind trok, was misschien wel lichtjes verrassend. Uiteraard waren er heel uiteenlopende emoties bij de winnares en de topfavoriete.

Uiteraard kwam voor Ghekiere na de koers de vraag wat nu het mooiste is: de bolletjestrui in de Tour of de Belgische kampioenentrui. "De bolletjestrui in de Tour veroveren was heel speciaal en mooi, maar een heel jaar in de Belgische tricolore rijden is toch wel iets bijzonder", suggereert ze dat haar BK-zege nog een trapje hoger staat.

"Ik ben blij dat de Belgische kampioenentrui nu te zien zal zijn", lacht Ghekiere. Een kwinkslag naar het feit dat Kopecky sowieso de regenboogtrui draagt. "Nu ik deze trui heb, ga niet meer voor de bolletjestrui", grapt Ghekiere. We vroegen haar ook hoe ze omging met de warmte. We herinneren ons nog het BK in Izegem van een paar jaar geleden, toen ze daar meer moeite mee leek te hebben.

Sterke dag levert Justine Ghekiere de titel op

Deze keer was ze er wel tegen bestand. "Cava wel. Ik heb ook hittetraining gedaan de laatste weken. Ik was er wel op voorbereid. Dat heeft mij zeker niet benadeeld. Ik voelde mij supergoed. Ik kon nog vijf rondjes rijden", deed ze er nog een grappige kwinkslag bij. Ghekiere had een héél goede dag op het BK in Binche, zoveel is duidelijk.

Lotte Kopecky is dus niet beloond voor haar aanhoudende beukwerk. Enkel Lotte Claes stak een handje toe. Over Claes was de titelverdedigster wel tevreden. "Ik was heel blij dat Lotte Claes er was en zeker op het einde meewerkte." Voor het overige was er een gebrek aan hulp. Dat viel te verwachten, maar Kopecky was er niet mee gediend.

Lotte Kopecky streng voor Fleur Moors

"Er zijn nog eenlingen. Er mag een klein beetje geholpen worden, maar iedereen maakt zijn keuze", hekelt Kopecky de houding van sommige andere rensters. Hier lijkt ze vooral Fleur Moors mee te viseren. "Jong of oud, er is altijd wel iets dat je kan doen. Dit was vooral de manier waarop het niet moet."