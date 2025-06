Even raast het in Remco's hoofd: Evenepoel zet Philipsen uit de wind, maar Belgische ploeg is voor hem storende factor

Remco Evenepoel moet even een ontgoocheling doorslikken na het BK. Hij kan nu op zoek naar rust in zijn hoofd.

Daar ontbrak het misschien wel aan, want we zagen hem onderweg wat gesticuleren. Zelfs Wellens zei achteraf dat Evenepoel nerveus oogde. Evenepoel besprak na de koers het moment waarop Wellens wegreed. "Het was niet echt een aanval, het was eerder op kousenvoeten wegrijden. Het was een mooie inspanning van Tim. Hij is een mooie kampioen."

Heeft Evenepoel ooit gedacht dat hij samen met Jasper Philipsen de kloof kon dichten? "Als we versnelden op de kasseitjes, kwamen we wel wat korter. Als Jasper nog een inspanning kon doen, ging het misschien wel lukken om Wellens terug te halen. Dat Jasper niet overnam, begreep ik nog. Uiteindelijk is hij een sprinter. Het waren vooral de mannen van Lotto die een beetje raar koersten."

Evenepoel vond parcours niet selectief genoeg

Zonder er veel dieper op in te gaan, was het duidelijk dat Remco zich hieraan stoorde. "Dat was jammer. Zo ga je nooit een koers winnen." Over zijn eigen tactieken heeft de nummer 2 van het BK geen spijt. "Ik zou het niet anders kunnen doen. Het is gelukt om er een zware en lange finale van te maken. Het parcours was voor mij misschien net niet selectief genoeg."

Het had voor hem wat meer bergop mogen gaan. "Het enige klimmetje waar je vijf minuten volle bak moest gaan, was het kasseiklimmetje op een kilometer van de meet." Heeft Remco met zijn rijstijl de anderen doodgeknepen? "Geen idee. Blijkbaar waren ze niet 'choco' genoeg om niet meer op het wiel te kunnen springen, maar waren ze wel 'choco' als het over meewerken ging."

Evenepoel gaat tot Tour-start vooral rusten

Het mislopen van de titel knaagt wel wat. "Het had leuk geweest om met de Belgische kampioenentrui naar de Tour te gaan. Het is nu zo. Er komen nog mooie kampioenschappen aan dit jaar. Ik was graag met die trui naar huis gegaan. Ik ben een winnaar. Het gaat even razen in het hoofd, maar niet te lang. Wat ik nog doe tot de Tour? Ik ga gewoon rusten. Ik ga nu herstellen van een heel zwaar weekend."