Startplicht op BK, anders geen Tour de France: organisator heeft er iets stevigs over te zeggen

Remco Evenepoel, Wout van Aert en alle andere toppers die we ook in de Tour de France verwachten staan gewoon aan de start van het Belgisch Kampioenschap. In andere landen is dat helemaal anders.

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard gaan alvast niet met een nationale driekleur te vinden zijn in de Tour de France. Voor Remco Evenepoel en vele anderen in ons land kan dat wél nog het geval zijn.

Reden is simpel

De reden is simpel: er is voor het Belgisch Kampioenschap startrecht, waar dat voor vele andere landen niet het geval is. Wie niet aan de start komt, kan zelfs de Tour missen door een schorsing van acht dagen.

Wie de Tour wil rijden, moet dus wel aan de start komen op het BK. Tenzij met een geldig excuus of doktersbriefje, al zijn er weinig renners die daar in de praktijk gebruik van maken.

Elke schakel belangrijk

Het Belgisch Kampioenschap rijden blijft een privilege namelijk. Of zo klinkt het toch bij de organisatie. "De meeste renners stippen het BK zeer zeker aan", klinkt het bij Sporza Daily bij monde van Nathalie Clauwaert, algemeen directeur Belgian Cycling.

"We doen dat om ons BK te beschermen en we doen dat vooral voor de onderbouw en de jeugd. Zo geven we hen een duidelijk signaal dat het BK een belangrijke koers is. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Heel veel partijen rekenen op de beste renners aan de start. Wij voelen die druk bij Belgian Cycling, maar elke schakel is belangrijk."