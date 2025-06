Thibau Nys betreurt valpartij Stuyven en moet tussen hoop en vrees naar Tour de France: "Het is zeker niet super"

Drukke omstandigheden na het BK aan de finish in Binche. Thibau Nys gaf daar toe niet "super" te hebben gepresteerd.

Voor Thibau Nys was het zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Baloise Belgium Tour. Die rittenkoers in eigen land kon hij wegens ziekte niet vervolledigen. De verwachting was dat hij daar wel van hersteld zou zijn, al waren de verwachtingen voor het BK zo wel enigszins getemperd. Niet ten onrechte, zo bleek. Nys speelde geen hoofdrol.

Nys bolde over de streep als 47ste en omschreef vervolgens wat hoe hij onthouden heeft van zijn prestatie op het BK. "Dat het niet slecht is, maar dat het ook zeker niet super is. Ik had deze dag echt wel nodig om nog wat hardheid op te doen. Ik onthoud dat ik mij in het laatste uur opmerkelijk beter voelde", stipt hij een positief punt aan.

Thibau Nys zag sterke ploegmaats

Daar had de zoon van Sven Nys wel relatief weinig aan. "Natuurlijk lag de koers dan al lang in zijn plooi. Ik had ook niet zo'n dag om alles en iedereen achterna te springen om altijd mee te zijn. Jasper Stuyven en 'Eddy' Theuns hadden die dag wel, denk ik. Zij hadden serieus wat pech en vallen letterlijk uit de kopgroep", leeft Nys mee met zijn teammaats.

Met Stuyven had Lidl-Trek een stevige kandidaat voor het podium, maar de Leuvenaar zag zijn kansen helemaal in rook opgaan door een valpartij. "Dat is heel jammer voor de ploeg." Kan die ziekte er dan toch voor iets tussen zitten dat Nys nog niet top was? "Het is heel moeilijk om te zeggen of het aan de naweeën van de ziekte ligt."

Nys kijkt uit naar de Tour

Nys wil er ook geen drama van maken. "Het was niet slecht, maar ik had niet de benen van vorig jaar." Gelukkig heeft hij iets om naar uit te kijken. "Ik heb wel zin in de Tour", klinkt het. Nys maakt zijn debuut in het grootste wielercircus.