Victor Campenaerts zag Visma-Lease a Bike hoog scoren met Wout van Aert en doet uit de doeken wat hij weet van ziekte

Victor Campenaerts had er naar uitgekeken om hoog te kunnen scoren met Wout van Aert op het BK. Dat plan viel in het water.

De oorzaak is dat Wout van Aert ziek geworden is en daardoor niet van start kon gaan op het BK. Dat was uiteraard een stevige domper, want Van Aert was de uitgesproken kopman van Visma-Lease a Bike. Na afloop van de koers is Campenaerts langsgegaan in de Sporza-studio en daar vertelde hij wat hij wist over de ziekte van WVA.

Van Aert vertoefde overigens gewoon in het gezelschap van zijn ploegmaats in het hotel. Hij was helemaal klaar om aan het BK mee te doen, tot de ochtend aanbrak. "Het was zeer jammer", blikt Campenaerts terug. "Na het ontbijt liet hij weten dat hij zich niet goed voelde. Hij kreeg zijn ontbijt niet verteerd." Forfait geven was de enige optie.

Campenaerts klaar voor de Tour

"Dat is heel jammer nieuws, want op zo'n parcours komen de sterke mannen naar boven. Met Wout hadden we een heel goede kans gehad." Campenaerts gaf zelf ook wel blijk van goede vorm en lijkt helemaal klaar om zijn rol te vervullen in de Tour. Om exact deze reden heeft 'Campi' ook de overstap gemaakt naar Visma-Lease a Bike.

Uiteraard was de kans op een medaille met de ploeg wel groter geweest als Van Aert had meegedaan. Campenaerts heeft wel nog een wijze boodschap voor zijn ploegmaat: "Direct focus op de Tour houden en maximaal inzetten op herstel." Alleen een volledig herstelde Wout van Aert kan immers topprestaties leveren in de Tour.

Campenaerts laat ernst ziekte WVA in het midden

Campenaerts werd ook nog gevraagd hoe erg de ziekte van Van Aert juist is. "Ik raad aan om Wout te bellen en info bij Wout te vragen." Ondertussen heeft Daan Soete al onthuld dat het niet al te erg zou mogen zijn met zijn vriend.