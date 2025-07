Straks een Thibau Nys in shock? Ploegleider De Jongh legt uit waarom de Tour eerste grote ronde is voor Thibau

Het is nu helemaal zeker: Thibau Nys gaat naar de Tour. Daar staat hem volgens ploegleider De Jongh wel een shock te wachten.

In de podcast In the Middle of Lidl-Trek licht Steven de Jongh de Tour-selectie toe. Zo staat de Nederlander stil bij het feit dat het voor Jonathan Milan en Thibau Nys de eerste Tour wordt. Inmiddels hebben ze beiden al wel wat gezien in de wielerwereld, maar de Tour is nog iets helemaal anders. Zo barst in de Tour de koers vaak vroeger los.

"Het wordt een grote verrassing voor hen. Het wordt een shock in de eerste dagen", waarschuwt De Jongh. "Ze krijgen allebei veel kansen in de eerste week. Johnny kan sprinten in ritten 1,3, 8 en 9. Voor Thibau zijn er kansen in ritten 2, 4, 6 en 7. Beiden hebben vier kansen in de eerste negen ritten. Met uitzondering van de tijdrit is er altijd een kans."

Thibau Nys verdient zijn plek in de Tour

Voor Thibau is de Tour van dit jaar zelfs de eerste grote ronde uit zijn carrière. Dat is best wel iets groots voor zo'n jonge renner. "Ik denk dat het een groot iets is voor iedereen. Hij verdient zijn plek. Als je kijkt naar zijn prestaties uit vorig jaar en dit jaar en de stappen die hij gezet heeft, dan was het meer dan logisch om zijn debuut te maken."

In theorie was de Vuelta ook wel een optie. "Langs de andere kant was het misschien beter om hem in een grote ronde te laten debuteren in de Vuelta, maar dat past niet goed bij zijn veldritseizoen." Zo zie je maar dat het veldrijden nog altijd een grote impact heeft op de carrièreplanning van Thibau Nys. De cross verdwijnt nog niet naar de achtergrond.

Thibau Nys is er klaar voor

De Jongh en Lidl-Trek rekenen op een succesvolle eerste Tour voor Thibau Nys. "Ik denk dat hij er klaar voor is. Soms moet je de harde weg volgen. Het wordt leuk, het wordt een geweldige ervaring voor hem", voorspelt De Jongh.