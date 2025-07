Tim Merlier is de chouchou van 'papi': renner onthult hoe Cameron enorm lijkt op vader Frank Vandenbroucke

Tim Merlier, Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules vormen een gelukkig gezinnetje. De renner van Soudal Quick-Step heeft zijn plek gevonden in de familie Vandenbroucke.

Dat maakt een dubbelinterview met Tim Merlier en Jean-Jacques Vandenbroucke in Het Laatste Nieuws wel duidelijk. Jean-Jacques is de vader van wijlen Frank Vandenbroucke en moet zijn zoon dus al lang missen. Nu laat de partner van zijn kleindochter Jean-Jacques weer genieten van de koers en het allemaal weer intens beleven.

Cameron noemt haar grootvader met een knipoog 'de meest ambetante fan' van Tim Merlier. "Ja ja. Dat klopt", bevestigt Jean-Jacques. "Maar wat wil je? Zelf ben ik de wielerwereld ingestapt op mijn veertiende." Jean-Jacques is dus al jaren vertrouwd met de koers en kijkt dan ook streng toe of er wel de juiste keuzes gemaakt worden."

Merlier belt vaak met Jean-Jacques Vandenbroucke

Nochtans beweert Jean-Jacques dat hij ten opzichte van Frank Vandenbroucke nog veel harder en kritischer was. Jean-Jacques en Tim komen overigens prima overeen. Cameron vraagt zich soms af of Tim een relatie heeft met haar of met 'papi', zoals ze Jean-Jacques liefkozend noemen. Er is vaak telefonisch contact tussen beide mannen.

Jean-Jacques prijst ook de ingesteldheid en de mentaliteit van Merlier. We weten dat Frank anders in zijn wielerloopbaan stond en niet hield van een bepaalde structuur. "Cameron heeft dan weer een vleugje mee van Frank. Perfect mogelijk dat ze vandaag om acht uur 's morgens gaat lopen en morgen om acht uur 's avonds", zegt Tim.

Merlier bij favorieten voor openingsrit Tour de France

Als dat voor haar goed werkt, is dat nog helemaal niet erg. Voor Tim Merlier is het een goede zaak dat hij zich thuis zo goed in zijn vel voelt, want dat doet het beste vermoeden voor de Tour. Merlier is één van de favorieten voor de openingsetappe.