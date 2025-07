Ze hebben totaal geen schrik van Pogacar en Vingegaard: "Alleen de besten zijn hier, en Thibau Nys is één van de besten"

Wat moet het fijn zijn als ze zo in jou geloven dat zelfs de namen van Pogacar en Vingegaard geen angst inboezemen. Realisme is er wel bij Lidl-Trek, maar de ploeg ziet Thibau Nys zeker voor een ritzege gaan in de Tour.

De Tour-selectie van de jonge Belg was eigenlijk al een feit na een zeer indrukwekkende campagne in de Ardennenklassiekers. Door ziek te worden in de Baloise Belgium Tour is het narratief rond hem verandert. "De voorbereiding was niet honderd procent perfect, maar we geloven nog altijd dat hij hier thuishoort", zegt Gregory Rast aan Cyclingnews.

De 45-jarige Zwitser is één van de ploegleiders bij Lidl-Trek en beseft dat Thibau Nys voor een heuse ontdekking staat. "Het is zijn eerste grote ronde." Dat betekent niet dat hij de Tour rijdt om ervaring op te doen. "Hij is hier niet om te leren, hij is hier om te presteren." Opvallende woorden, want Nys zei over zijn Tour-debuut exact hetzelfde.

Lidl-Trek zich bewust van grote concurrentie

Door zulke uitspraken te doen, legt zijn wielerploeg toch behoorlijk wat druk op de jonge schouders van Nys. "We denken nog altijd dat hij er heel goed mee om zal kunnen gaan. Natuurlijk is de concurrentie groot. De etappes die hem liggen, passen ook goed bij Pogacar. Zelfs Vingegaard kan heel hard rijden op die korte klimmetjes."

Terwijl ook Nys het van zulke klimmetjes aan de aankomst moet hebben, zodat hij zijn eindschot kan lanceren. In de Tour worden echter geen cadeaus uitgedeeld. Nys moet dat beseffen, maar hij weet ook dat ze bij Lidl-Trek enorm in hem geloven. "Alleen de besten zijn hier, en Thibau is één van de besten", spreekt Rast dat geloof nog eens uit.

Nys vs Pogacar zou mooi beeld zijn

Dat is ook een uitspraak die kan tellen over een renner van 22 jaar. In elk geval zou het mooi zijn als Pogacar er inderdaad ook voor gaat in één van die ritten en dan niemand minder dan Thibau Nys met hem de strijd aangaat.