Eén iets totaal anders gedaan dan vorige jaren, maar haalt het ook wat uit? Mathieu van der Poel spreekt klare taal

Mathieu van der Poel houdt meestal vast aan hetzelfde recept maar heeft één iets wel anders gedaan dit jaar in de aanloop naar de Tour. Hij heeft immers de Dauphiné gereden.

Het was de eerste keer dat Mathieu van der Poel deelnam aan de Dauphiné. Hij maakte er ook een erg gretige en goede indruk. Een ritzege was voor hem wel niet weggelegd, die moet er dan maar in de Tour komen. Van der Poel was in de Dauphiné dicht bij het behalen van de groene trui. Die ging naar Pogacar, die evenveel punten behaalde.

Van der Poel heeft natuurlijk niet voor niets de Dauphiné gereden. De bedoeling van zijn deelname aan die Franse rittenkoers is om hem sterker te maken. VTM NIEUWS wilde dan wel eens weten of hij het verschil voelt, zo vlak voor de start van de Tour de France. "Goh, het is altijd moeilijk te zeggen", laat Van der Poel het in het midden.

Van der Poel denkt dat hij sterker is geworden

Van der Poel neigt wel eerder naar 'ja' dan naar 'neen'. "Ik denk dat het verleden wel bewezen heeft dat een koers mij altijd sterker maakt. Daar hopen we in ieder geval wel op." Van der Poel is onder meer naar de Dauphiné getrokken om nog eens goed diep te kunnen gaan. Dat heeft hij in de loop van die koers zeker enkele keren gedaan.

Volgens de Nederlander van Alpecin-Deceuninck is ook de periode na de Dauphiné heel positief verlopen. "Ik heb nadien ook alles kunnen doen wat hij wou doen." Hij is onder meer opnieuw gaan trainen in Spanje met zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett. "Ik denk dat ik er klaar voor moet zijn", leeft Van der Poel met vertrouwen toe naar de Tour.

Van der Poel zal Philipsen blijven helpen

We zullen zien of die ene verandering nu zijn vruchten afwerpt. Er zijn ook nog wel altijd zaken die hetzelfde blijven. Zo heeft Van der Poel beloofd dat hij ook in de Tour de France van 2025 Jasper Philipsen zal helpen bij de sprints.