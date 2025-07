Mathieu van der Poel spreekt zijn geloof in Thibau Nys uit en geeft ook een uitleg voor dat verrassende sticker-verhaal

Mathieu van der Poel en Thibau Nys hebben begin dit jaar nog op het podium gestaan van het WK veldrijden. Vanaf zaterdag komen ze samen in actie in de Tour.

Aangezien ze elkaar al kennen uit het veldrijden, kunnen ze blijkbaar wel met elkaar dollen. Het was Thibau Nys die onthulde dat een sticker van zijn hoofd kleefde op het stuur van Mathieu van der Poel, voorafgaand aan de ploegenpresentatie van de Tour. Daar hebben ze behoorlijk goed om kunnen lachen, bleek uit bijbehorende beelden.

Zij waren uiteraard niet de enigen die het hebben opgemerkt. Toen Van der Poel passeerde in de mixed zone, zag een journalist van TNT Sports ook dat de houder tussen het stuur en de voorvork van Van der Poel er anders uitzag. "Ik heb al een cadeau gekregen van Thibau Nys", verklaarde Van der Poel. "Een sticker van zijn hoofd."

Van der Poel lijkt blij met sticker van Nys

Een ietwat apart cadeau om aan iemand te geven, maar Van der Poel leek er wel blij mee. "Ja, het is een leuk plekje voor die sticker." Aangezien het dan toch over Thibau Nys ging, besloot de interviewer ook om nog een ernstige vraag te stellen over het Belgische talent van Lidl-Trek. Die gaat tenslotte aan zijn allereerste Tour beginnen.

Van der Poel kreeg dus de vraag of hij Thibau Nys al een bepaald advies gegeven had. "Ik ben misschien niet het meest geschikt om advies te geven over de Tour", stelde Van der Poel zich wel heel erg bescheiden op. "Hij moet er gewoon van proberen te genieten. Hij heeft al veel koersen meegemaakt. Hij weet wel wat hij moet doen."

Thibau Nys barst niet van zelfvertrouwen

Mathieu van der Poel gelooft dus wel dat Thibau Nys om zal kunnen met deze gloednieuwe ervaring. Nys straalde in zijn interviews niet bepaald van zelfvertrouwen: hij heeft na een ziekte nog niet de bevestiging gekregen dat hij opnieuw top is.