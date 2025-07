Analiste gelooft weinig van uitspraken over Lotte Kopecky: "Kan het me niet voorstellen"

De focus van de wielerwereld ligt nu op de Tour, maar ook de vrouwen beginnen zondag met de Giro aan een grote ronde. Voor wereldkampioene Lotte Kopecky de laatste voorbereiding op de Tour.

Vorig jaar won Lotte Kopecky een etappe en werd ze tweede in het eindklassement in de Giro. Dit jaar is het eindklassement geen doel, maar wil ze zich klaarstomen voor de Tour de France Femmes, die op 26 juli begint.

SD Worx-Protime drukt zo meteen de verwachtingen over Kopecky de kop in. "Het is een heel goede manier om de druk eraf te halen, zodat er niet naar haar wordt gekeken als klassementsrenster", zegt Marijn de Vries bij Sporza.

"Maar als Lotte een kans krijgt, kan ik me niet voorstellen dat ze het klassement zal laten lopen." Het doel van Kopecky is vooral een ritzege pakken en misschien ook de roze trui, die ze nog nooit droeg.

Goede voorbereiding voor Kopecky op de Tour

Vooral de tweede etappe lijkt Kopecky te moeten liggen. De aankomst ligt dan in Aprica (12,9 km aan 3,9% gemiddeld). De wereldkampioene zou bij de beste klimsters moeten kunnen blijven om dan de sprint te winnen.

Voor Kopecky is de Giro vooral een manier om zich klaar te stomen voor de Tour de France Femmes. "Dit is een goede manier om nog eens diep te gaan. Als je daarna herstelt, kan je in topvorm zijn in de Tour", stelt De Vries nog.