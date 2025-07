Evenepoel krijgt ook zelf kritiek na incident op sociale media: "Neem gewoon zijn telefoon af"

Net na de eerste etappe in de Tour de France had Remco Evenepoel even geen zin om handtekeningen uit te delen. Daar werd een video van gepost op sociale media, waar Evenepoel bijzonder boos op reageerde.

In de eerste etappe van de Tour verloor Remco Evenepoel meteen 39 seconden op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Hij wilde na de etappe eerst recupereren en douchen voor hij handtekeningen uitdeelde aan (jonge) fans. Evenepoel reageerde op sociale media dan ook bijzonder boos. "Kunnen jullie ook een video tonen van wat er 20 minuten later gebeurde? Dankjewel." De olympische kampioen maakte dan wel tijd voor zijn fans. Moet Evenepoel zich niets aantrekken van sociale media? Maar Evenepoel krijgt ook zelf kritiek, vooral op het feit dat hij zelf reageerde op de video. "Hij wil de Tour de France winnen, waarom trekt hij zich iets aan van wat er op sociale media wordt gepost", vraagt Benji Naesen zich af in Lanterne Rouge Cycling Podcast. "Ik weet dat het gemakkelijk is om te zeggen, maar neem gewoon zijn telefoon af. Hij moet een management hebben die zich bezighoudt met zijn sociale media. Hij moet dit gewoon niet doen, want het vreet zoveel energie." "Het kan niet anders dan dat dit een negatieve impact op hem heeft." Patrick Broe voegde er nog een duidelijk advies voor Evenepoel aan toe. "Sociale media mag je niet raken, want het is gewoon niet de realiteit. Tijdens de Tour heb je die extra stress niet nodig."