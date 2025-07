Sep Vanmarcke zegt waar het op staat na opvallende communicatie: "Mathieu van der Poel automatisch kanshebber"

Gaan Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen het onder hun tweetjes uitmaken? Sep Vanmarcke twijfelt er niet aan dat ook Van der Poel een stevige kanshebber is voor de groene trui in de Tour.

Mathieu van der Poel is de nieuwe gele trui in de Tour de France. Daardoor kan Jasper Philipsen in het groen van start gaan. De groene trui van 2023 kreeg de vraag of het puntenklassement nu een doel wordt. Philipsen ontkende dat niet, maar gaf ook meteen aan dat ook Van der Poel al veel punten in dit klassement heeft kunnen pakken.

Zo lijkt Philipsen te doen uitschijnen dat ook een groene trui voor Van der Poel aan het eind van de Tour de France een reële mogelijkheid is. Co-commentator Sep Vanmarcke heeft zich over dit scenario uitgesproken tijdens de VRT-uitzending van Tourrit 2. "Als je kijkt welke etappes zijn uitgetekend en welke punten er te rapen vallen..."

De conclusie van Vanmarcke

Vanmarcke legt die twee zaken naast elkaar en komt vervolgens tot een conclusie. "Op een heuvel vallen er veel meer punten te rapen voor de puntentrui dan vorige jaren. Dan is Mathieu van der Poel automatisch een kanshebber, zelfs al doet hij niet mee in de vlakke sprints." Bij die sprints werkt Van der Poel immers voor Philipsen.

Vanmarcke acht het dus geen probleem dat Van der Poel in die ritten geen of minder punten pakt. "Dat kan hij goedmaken door in de tussenetappes en in het gebergte punten te scoren. De favoriet voor de groene trui zit dit jaar weer bij Alpecin-Deceuninck. De ploeg heeft twee kanshebbers op de groene trui", besluit de voormalige prof.

Philipsen voorlopig aan de leiding

Voor aanvang van de Tour zei Van der Poel dat de groene trui voor hem geen doel is. Dat kan natuurlijk nog allemaal veranderen. Voorlopig leidt Philipsen in het puntenklassement met 71 punten. Girmay heeft 54 punten, Van der Poel 50.