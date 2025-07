Vrouw van Vingegaard krijgt wind van voren na kritiek op vrije rol van Wout van Aert: "Dit had niet gehoeven"

Er is behoorlijk wat ophef over de verklaringen van de vrouw van Vingegaard. Zij vindt dat Van Aert geen eigen kansen moet krijgen in de Tour en dat alles op Vingegaard gezet moet worden.

De echtgenote van Vingegaard heeft haar mening duidelijk gemaakt in de Deense media. Het is logisch dat we daar vanuit de Lage Landen anders naar kijken, want het is gewoon zo dat Van Aert in zijn carrière al veel meer gedaan heeft voor Vingegaard dan omgekeerd. Dan is het apart om te claimen dat Wout nog meer zou moeten opofferen.

Het is ook besproken in Vive le Vélo. "De vraag is of het helemaal terecht is wat ze zegt, maar je zorgt er ook voor heel veel onrust mee", analyseert voormalig wielrenster Marijn de Vries. "Wout van Aert en Jonas Vingegaard moeten het in de bus tegen elkaar uitleggen. Het lijkt me een vervelende situatie als de vrouw van één van de twee zoiets zegt."

Van Aert kan iets dat bijna niemand kan

Anderzijds is het ergens ook wel begrijpelijk dat Hansen vindt dat er goed voor haar man gereden moet worden. "Dat snap ik, maar ze gaat voorbij aan het feit dat Van Aert iets kan wat bijna niemand anders kan. Kijk hoe hij Yates aan de eindzege hielp in de Giro. De discussie of Wout voor Jonas rijdt of omgekeerd heerste eens niet en nu zwengelt zij dat aan."

De Vries betreurt dat. "Dit had niet zo gehoeven. Ik kan me niet voorstellen dat Richard Plugge blij is dat dit een item is dat aan vele tafels besproken wordt. Ik kan me niet voorstellen dat het niet op zijn minst een beetje speelt in de ploeg. Na één gesprekje bij de ploeg zal het wel vergeten zijn. We moeten het misschien ook niet groter maken dan het is."

Vrouw van Vingegaard is ook zijn manager

De vraag wordt ook gesteld of de uitlatingen van Hansen niet uit hun context zijn getrokken. "Dat kan ook heel goed. Dan is het helemaal ongelukkig." Overigens wel nog iets om bij stil te staan: Hansen is niet enkel de vrouw maar ook de manager van Vingegaard.