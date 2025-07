Morele verliezer krijgt werkelijk dreun van jewelste: dit hebben grote slokop Pogacar en Visma-Lease a Bike te zeggen

Het is geen goede dag geworden voor Visma-Lease a Bike. De vermoeidheid van de inspanning maar ook de teleurstelling kon na de tijdrit afgelezen worden op het gelaat van Jonas Vingegaard.

Affini was wel een mooie derde, maar daar heeft de ploeg weinig aan. Er is een slechte zaak gedaan in het klassement, want Vingegaard verloor meer dan een minuut op Pogacar. "Ik heb geen verklaring. Alles ging goed vóór de tijdrit. Het was een puur op kracht gebaseerde tijdrit, en ik denk dat Jonas Vingegaard niet sterk genoeg was", zei Niermann volgens HLN.

Voor de ploegleider niet simpel om een uitleg te geven. "We hadden op meer gehoopt. We zullen proberen de verloren tijd op een gegeven moment in te halen. Jorgenson zei dat de wind was toegenomen, maar dat geldt ook voor Evenepoel en Pogacar, dus dat is geen excuus." Vingegaard zei het volgende bij de internationale media: "Ik moest vechten tegen de fiets en tegen mijn benen, maar ik geloof nog dat we kunnen winnen."

Pogacar morele winnaar van de dag

Een heel ander gevoel uiteraard bij Tadej Pogacar, de morele winnaar van de dag. "Ik ben superblij. Het maakt me trots op slechts op zestien seconden van de beste tijdrijder ter wereld te eindigen", reageert hij bij ITV, TV2 en Sporza. Pogacar beperkt de schade ten opzichte van Evenepoel: een totaal ander beeld in vergelijking met de Dauphiné.

Pogacar is zelfs de grote slokop, want hij heeft ook nog de bollen en leidt zelfs in het puntenklassement. "Dat ik het groen nog nooit gedragen heb? Dat zal ik morgen ook niet doen", verwijst hij naar het feit dat hij de gele trui om zijn schouders zal doen. "Ik weet niet waarom er punten voor de groene trui uitgedeeld worden in een tijdrit."

Pogacar verrast door prestatie Vingegaard

Het belangrijkste voor hem is uiteraard de tijdswinst op Vingegaard. "Ik ben blij dat ik een kloof geslagen heb met Jonas. Ik ben verrast dat hij zoveel tijd verloor in deze tijdrit, maar ik ben zeker dat hij vanaf morgen zal proberen om tijd terug te pakken."