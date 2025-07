Opmerkelijk: entourage van Remco Evenepoel beweert het tegenovergestelde van wat bijna iedereen denkt

Er is een teneur rond Remco Evenepoel op een bepalende dag voor zijn Tour de France. Zijn entourage gaat daar slechts deels mee akkoord.

Die teneur is dat Remco Evenepoel torenhoog favoriet is voor de tijdrit van en naar Caen, maar niet meer de gele trui kan pakken. Het laatste deel van die zin is eigenlijk een conclusie die al na Tourrit 1 getrokken is, toen Evenepoel tijd verspeelde op Pogacar en Vingegaard. Zijn achterstand is 58 seconden op Pogacar, 50 seconden op Vingegaard.

Bijna iedereen is ervan overtuigd dat dit een te grote achterstand is om te overbruggen. In de Dauphiné was hij 20 seconden sneller dan Vingegaard. De tijdrit is nu ongeveer dubbel zo lang. Evenepoel zou dus ruimschoots meer tijd per kilometer moeten goedmaken op de Deen in vergelijking met toen. Dat lijkt een te grote opgave.

Evenepoel kan geel pakken mits 'perfecte' dag

De entourage van Evenepoel wil zich daar niet bij voorbaat bij neerleggen. Ploegleider Klaas Lodewyck laat bij Sporza uitschijnen dat de gele trui aan het eind van de rit haalbaar is. "Dat kan, maar dan moet alles perfect verlopen. Eén zaak heeft de prioriteit: terug proberen aan te knopen met de overwinning. Wat erbij komt, is bonus."

Toegegeven: er wordt niet verklaard dat die gele trui veroverd zal worden, maar met de achterstand in het klassement is ook deze stelling al opvallend. Ook Koen Pelgrim, de trainer van Evenepoel, sloot niet uit dat zijn pupil nog naar geel kon knallen. "Het zal niet simpel zijn, maar op een parcours voor specialisten kun je geel niet uitsluiten."

Tegenstanders Evenepoel 'geen pannenkoeken'

Pelgrim voegde er wel aan toe dat een verschil van haast een minuut een grote kloof is en de tegenstanders van Remco 'geen pannenkoeken' zijn. We zullen bekijken hoe het uitdraait. Omstreeks kwart voor vijf is Evenepoel aan zet.