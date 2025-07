"Hij moet hulp zoeken": Ullrich kritisch voor boze Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel moest in tranen de Tour de France verlaten. Voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich vindt dat Evenepoel mentale hulp moet zoeken.

De opgave van Remco Evenepoel kwam niet meer als een verrassing. In de rit naar Hautacam wankelde Evenepoel al, maar vocht hij terug en beperkte hij het tijdverlies op zijn concurrenten voor plaats drie.

In de klimtijdrit naar Peyragudes werd Evenepoel pas twaalfde en verloor hij nog meer tijd. In de daaropvolgende etappe moest Evenepoel al snel lossen op de Tourmalet en gaf hij uiteindelijk in tranen op.

Ullrich kritisch over Evenepoel

Evenepoel werd als nummer drie van vorig jaar en als drager van de witte trui vaak in beeld genomen toen hij gelost werd. Dat kon de olympische kampioen maar matig appreciëren en hij maakte dan ook enkele handgebaren richting de camera.

Volgens Jan Ullrich had Evenepoel zich beter moeten beheersen. "Hij moet leren ermee om te gaan. Ook als het eens niet zo goed gaat, wordt hij nu eenmaal gevolgd. Remco moet zich mentaal laten helpen", zegt Ullrich in zijn podcast ‘Ulle & Rick’.

Dat Evenepoel moest opgeven, verraste Ullrich wel niet. "Zijn basis was niet groot genoeg, hij miste duizenden kilometers. Als je basis niet groot genoeg is, dan stort de vorm opeens helemaal in", zei de Duitser nog.