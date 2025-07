Politt reageert cynisch op beschuldiging van intimidatie: "Dat doe je toch niet?"

Nils Politt werd stevig op de korrel genomen voor het intimideren van renners tijdens het aanvalspogingen in de zestiende etappe. De Duitser verdedigt zich en wijst ook naar de aanvallers zelfs.

In het begin van de zestiende etappe was er vlucht van amper drie renners met renners van twee verschillende ploegen. Toen zij meer dan een minuut voorsprong hadden, beslisten Pogacar en Politt om een plaspauze in te lassen.

Dat is voor veel renners in het peloton het signaal om het voorbeeld van de gele trui te volgen. Toen Pogacar en Politt terug in het peloton waren, begon het opnieuw aanvallen te regenen van ploegen die niet in de vlucht zaten.

Politt verdedigt zich en haalt uit naar collega's

Politt maakte zich bijzonder boos en intimideerde zijn collega's volgens sommige analisten. "Het was niets speciaals", zei de Duitser er een dag later zelf over bij Sporza. "Er waren nog 30 à 40 renners achterop", verklaarde de Duitser zijn uithaal.

"Ik heb altijd geleerd dat het even rustig is als de gele trui stopt om te plassen. Niemand valt dan aan. Maar blijkbaar moeten we de nieuwe regel nog leren kennen", besloot de Duitser cynisch.

Het is niet de eerste keer dat de meer ervaren renners klagen over het feit dat de ongeschreven regels niet meer gevolgd worden in het peloton. Daar klaagde ook Matteo Trentin over na de aankomst op de Mont Ventoux.