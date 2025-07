Staat Pogacar op breken door Vingegaard? "Dat viel op de voorbije dagen"

De Alpen staan voor de deur in de Tour de France. Marc Sergeant verwacht dat Jonas Vingegaard nog twee keer gele trui Tadej Pogacar zal bestoken.

Na een relatief rustige etappe staat het peloton voor een lastig tweeluik in de Alpen met twee aankomsten bergop. Donderdag trekt het peloton naar de Col de la Loze (26,5 km aan 6,4%) vrijdag wacht La Plagne (19,3 km aan 7,2%)

Op de Mont Ventoux probeerde Jonas Vingegaard tot vier keer toe om Tadej Pogacar aan te vallen, maar de Sloveen brak niet. Op Col de la Loze en La Plagne zal Visma-Lease a Bike het wellicht nog eens proberen.

Breekt Pogacar door aanvallen van Vingegaard?

"Het is voor Vingegaard ook hoopvol dat hij in de slotkilometers niet op een counter is gelopen", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. En Sergeant zag ook dat Pogacar begint te zuchten op de Mont Ventoux.

UAE Team Emirates-XRG was niet prominent aanwezig, in tegenstelling tot Visma-Lease a Bike. "Pogacar zal zeker niet panikeren, maar ik vond dat hij er minder gelukkig uitzag dan de voorbije dagen."

Met in totaal nog 10.000 hoogtemeters in twee etappes liggen er zeker nog mogelijkheden voor Vingegaard om Pogacar te bestoken. Vraag is of de Sloveen ook dan zal kunnen standhouden.