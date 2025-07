Alpecin-Deceuninck klopt Wellens en Van Aert: gevat antwoord Adrie van der Poel nu realiteit, De Cauwer strooit met lof

Een gevat antwoord van Adrie van der Poel is realiteit geworden. Alpecin-Deceuninck wint ook een etappe in de Tour met Kaden Groves.

Eerder in deze Tour de France was Alpecin-Deceuninck daar natuurlijk al in geslaagd met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. In een interview uit het begin van deze Tour bij VTM had Adrie van der Poel het over ook een rit winnen met Kaden Groves als kers op de taart. Het was wachten tot de voorlaatste dag, maar het is nu gebeurd.

In de laatste heuvelrit van de Tour was het voor De Lie afzien in de achtergrond, maar met Van Aert toonde zich ook wel een Belg op de voorposten. Het lukte hem echter niet om in de goede ontsnapping te zitten. Tim Wellens speelde dat wel klaar. Van Aert kwam later in de wedstrijd nog eens met een tegenaanval: een tevergeefse poging.

Groves plots op kousenvoeten solo

Tijdens de finale richting Pontarlier brak de koers helemaal los. Nog drie vluchters bleven over: Groves, Stewart en Van den Broeck. Toen Stewart en Van den Broeck het gat lieten vallen, reed Groves - toch de sprinter uit dit gezelschap - weg op kousenvoeten. Van den Broeck kon Stewart daarna doen lossen en ging in zijn eentje nog op zoek naar Groves.

De Nederlander kwam echter te laat, want ondertussen had Groves al een mooie voorsprong van een vijftigtal seconden bijeen gereden. Het zag er geen moment naar uit dat de Australiër die bonus nog te grabbel zou gooien. Met deze Tourritzege demonstreert Groves dat hij nog veel meer is als een sprinter. Van den Broeck werd tweede. Eenkhoorn overvleugelde Stewart nog richting plek 3.

De Cauwer vol lof voor de ritwinnaar

José De Cauwer was er overigens al van overtuigd dat Groves heel wat in zijn mars had. De voormalige bondscoach was lyrisch tijdens de VRT-uitzending. "Die heeft gaten dichtgereden. Dit is een toprenner. Het is meer dan verdiend."