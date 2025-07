📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan

Tim Declercq heeft via sociale media bekendgemaakt dat hij na dit seizoen stopt als professioneel wielrenner. De West-Vlaming sluit een carrière af waarin hij zich profileerde als een onmisbare schakel in zijn team.

Tim Declercq was jarenlang actief bij Quick-Step, maar kreeg eind 2023 uiteindelijk geen contract meer en koos voor een nieuwe uitdaging bij Lidl-Trek.

Nu heeft El Tractor beslist dat hij een punt zet achter zijn carrière. Dat doet hij op het einde van het lopende seizoen. “Het hing al even in de lucht, maar nu is het definitief,” schreef hij op Instagram.

In zijn afscheid blikt Declercq dankbaar terug op zijn loopbaan. “Wielrennen heeft me meer gegeven dan ik ooit had gedacht,” aldus de renner. Hij hield er veel vriendschappen aan over.

Tim Declercq neemt afscheid van het wielrennen

Er waren heel wat hoogtepunten, maar ook hele moeilijke momenten. Vooral zijn vrouw Tracey Debruyne krijgt expliciete erkenning voor haar onvoorwaardelijke steun.

Declercq bouwde zijn reputatie niet op overwinningen, maar op zijn rol als helper. Hij was een vaste waarde in de voorjaarsklassiekers en speelde een sleutelrol in de successen van zijn kopmannen.

Vooruitblik op het leven na de koers

Hoewel Declercq nog enkele maanden actief blijft, kijkt hij al vooruit naar een nieuw hoofdstuk. “Ik ben trots op de reis, dankbaar voor elk moment en kijk uit naar wat er gaat komen,” besluit hij. Wat zijn toekomstplannen precies zijn, is nog niet bekend.