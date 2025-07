Ine Beyen houdt zich niet in en uit dubbele twijfel over Demi Vollering

Demi Vollering moest woensdag haar meerdere erkennen in Kim Le Court in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes. Analiste Ine Beyen uit haar twijfels over zowel de vorm van Demi Vollering als de ondersteuning vanuit haar ploeg FDJ-Suez.

Volgens Beyen is Vollering fysiek hersteld van haar eerdere valpartij, maar mist ze nog de scherpte die ze normaal heeft om te concurreren met de absolute top. Want nu kwam ze toch tekort. “Een Vollering in topvorm klopt altijd Le Court in een sprint, zeker na een pittige finale,” aldus Beyen. In Het Nieuwsblad. Demi Vollering niet oppermachtig in Tour de France Femmes Naast haar bedenkingen over Vollerings vorm, richtte Beyen ook kritiek op de FDJ-ploeg. “Vollering zat opnieuw geïsoleerd, Labous is niet wat ik ervan verwachtte,” stelt onze landgenote duidelijk. Het probleem is niet nieuw bij de Franse werkgever van de Nederlandse. Dat leidde ondertussen ook al tot de nodige frustratie bij Vollering en haar ploegleider. In ieder geval maakt het de Tour de France Femmes nog een stuk spannender dan verwacht. “Je hebt momenteel een zevental namen die aan elkaar gewaagd zijn en dat overtreft mijn verwachtingen”, besluit Vollering.