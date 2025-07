Zorgt Philipsen toch voor een stunt? Ploegmaat weet meer

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen zag met zijn opgave in de Tour zijn grote doel van het seizoen wegvallen. Komt hij over zo'n drie weken toch aan de start van de Vuelta?

Tijdens het voorjaar kon Jasper Philipsen zijn topvorm niet verzilveren door een zware valpartij in de slotkilometer van Nokere Koerse. In de Tour won hij de eerste etappe en pakte hij geel, maar viel hij zwaar in de derde etappe.

Philipsen kon zo opnieuw niet lang genieten van zijn topvorm, die hij na zijn valpartij snel kwijt was. "Ik weet niet of ik het mentaal aankan om nog een derde keer op zoek te gaan naar die topvorm", zei Philipsen enkele dagen na zijn opgave.

Ondertussen ging Philipsen al opnieuw trainen met Mathieu van der Poel, maar het blijft wel een vraagteken wanneer hij opnieuw aan de start van een koers zal staan. Onder meer de Vuelta is een mogelijkheid.

Rijdt Philipsen toch de Vuelta?

Ploegmaat Edward Planckaert lijkt al meer te weten. "Het is nog niet duidelijk met welke spurter we naar de Ronde van Spanje trekken. Wellicht wordt het Jasper Philipsen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Vuelta start op 23 augustus in Turijn met een relatief vlakke etappe van 200 kilometer. Kan Philipsen daar nog eens toeslaan zoals in de Tour? Mads Pedersen, die de eerste etappe van de Giro won, zou dan zijn grote concurrent worden.