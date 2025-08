"Dat zijn moeilijke vragen hoor": Wout van Aert uit zijn bedenkingen over grootste vraagstuk

Wout van Aert won donderdag het na-Tourcriterium van Herentals. Uiteraard kreeg hij ook de belangrijkste vraag van allemaal voorgelegd: rijdt hij het WK in Rwanda?

Wout van Aert was duidelijk al een beetje in vakantiestemming toen hij aan de start van het na-Tourcriterium in Herentals verscheen. De zege op de Champs-Elysées heeft hem heel erg goed gedaan.

Ondanks wat vermoeide benen slaagde onze landgenoot er wel in ‘zijn’ criterium te winnen, tot dolle vreugde van het talrijk opgekomen publiek. Vooraf kreeg hij echter wel een belangrijk vraagstuk voor de voeten gegooid.

Rijdt Wout van Aert het WK in Rwanda?

Dat is of hij eind september te zien zal zijn op het WK in Rwanda. “Ik heb er nog niet over nagedacht, dat is iets voor de komende dagen en weken”, klonk het bij Sporza.

Voorlopig is hij er helemaal nog niet mee bezig. “Neen, ik heb nog niet met de bondscoach gepraat. Ik had werk genoeg met het beantwoorden van de berichtjes.”

Welk gevoel heeft Van Aert bij dat WK? “Weinig. Ik heb er nog niet over nagedacht. Dit zijn moeilijke vragen, hoor”, lacht onze landgenoot. “Een WK is altijd mooi, maar het moet zin hebben”, besluit hij.