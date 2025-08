Na de inzinking van Lotte Kopecky: SD Worx Protime zwaait met contract

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De emoties lopen hoog op bij Lotte Kopecky nu het niet lukt in de Tour de France. Bij SD Worx Protime panikeren ze echter helemaal niet.

De Tour de France Femmes 2025 zou het podium worden waar Lotte Kopecky haar kunsten zou laten zien, maar dat draaide eventjes anders uit voor onze landgenote.

De voorbereiding die moest zorgen voor een omschakeling naar klimster en renster voor grote rondes heeft duidelijk niet gewerkt, tot grote frustratie van Kopecky zelf vooral.

Bij SD Worx Protime blijven ze er rustig onder. “Alle grote kampioenen hebben ooit een mindere periode, zelfs Pogacar. Dat moet je accepteren”, zegt CEO Erwin Janssen aan Het Belang van Limburg.

Derde wereldtitel op rij voor Lotte Kopecky?

En dat heeft de ploeg Kopecky ondertussen ook duidelijk gemaakt. Er is nog zoveel dat mogelijk is voor onze landgenote: dit jaar, maar ook in de komende seizoenen.

“Lotte heeft nog een contract tot 2028 en blijft ons boegbeeld. We zijn ongelofelijk blij met haar. Na de Tour moet Lotte gewoon lekker haar hoofd leegmaken en dan maken we een plan voor de komende jaren.”

Al kijken ze bij SD Worx Protime ook nog uit naar een mogelijke derde wereldtitel op rij. “Ze kan dit seizoen nog mooie wedstrijden winnen. Er komt nog een WK aan, snap je?”, besluit Janssen.