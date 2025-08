Soudal Quick-Step komt met bijzonder goed nieuws over Mikel Landa

Soudal Quick-Step trekt volgende week naar de Vuelta a Burgos. Zeven renners staan aan de start, onder wie ook Mikel Landa.

Mikel Landa viel tijdens de eerste rit van de Giro d’Italia geblesseerd uit. Hij moest daardoor ook forfait geven voor de Tour de France waar hij Remco Evenepoel zou bijstaan.

Nu is de Spanjaard weer klaar om te koersen. De koers heeft goede herinneringen voor Landa, want hij boekte er zijn eerste profzege in Burgos.

Opnieuw winnen is niet de bedoeling. Landa hoopt verder te werken aan zijn vormpeil om zich in de tweede helft van het seizoen nog te laten zien na zijn blessure.

Mikel Landa rijdt zijn eerste koers na zijn valpartij in de Giro

“Ik ben een beetje nerveus, want het is lang geleden dat ik mijn laatste koers reed”, vertelt hij op de officiële kanalen van de ploeg. “Ik ben blij om weer een rugnummer op te spelden, maar tegelijk weet ik niet goed wat ik kan verwachten.

“Dit is mijn eerste wedstrijd in drie maanden en de blessure die ik had was behoorlijk pittig. Het wordt een belangrijke test om te zien of ik weer ritme kan opdoen. Het plan is om het dag per dag te bekijken en te genieten van de koers, zonder verwachtingen”, besluit hij.

De andere renners van Quick-Step in de selectie van deze vijfdaagse rittenkoers zijn Gianmarco Garofoli, Antoine Huby, James Knox, Luke Lamperti, Pieter Serry en Louis Vervaeke.