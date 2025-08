Beterschap bij Lotte Kopecky, maar Ine Beyen ziet ook nog altijd mankement

In de zevende etappe van de Tour de France Femmes liet Lotte Kopecky zich eindelijk zien. Ine Beyen zag dat ook, maar zag ook dat de beste Kopecky nog niet terug is.

In de voorbereiding van Lotte Kopecky is er iets misgelopen, waardoor ze niet haar beste niveau haalt in de Tour de France Femmes. Ze eindigde nog in geen enkele rit in de top tien, al werd ze vrijdag wel elfde.

Kopecky zat mee in de vroege vlucht, maar een gooi doen naar de ritzege lukte niet. De wereldkampioene hield wel stand in de groep met de favorieten voor het eindklassement, die streed voor de vijfde plaats.

Kan Kopecky Van der Breggen aan de eindzege helpen?

Achteraf was Kopecky ook tevreden over haar prestatie. De wereldkampioene toonde mentale veerkracht en met het oog op haar doelen later dit seizoen heeft ze de Tour ook nodig om weer beter te worden.

"Deze prestatie was voor Lotte vooral een mentale overwinning, het feit dat ze alert genoeg was om in de vlucht mee te gaan. Maar het is nu ook niet dat ze haar beste benen heeft teruggevonden", zegt Ine Beyen bij Het Nieuwsblad.

"Daarvoor moest ze te snel de rol lossen." Kopecky heeft wel nog een belangrijke rol te spelen in haar ploeg, want Anna van der Breggen staat nog altijd op de vijfde plaats in het klassement en zal de steun van de wereldkampioene kunnen gebruiken.