'Duwt Evenepoel hem naar de uitgang? Roglic dicht bij transfer naar opvallende ploeg'

Rijdt Remco Evenepoel in 2026 voor Soudal Quick-Step of Red Bull-BORA-hansgrohe? Zijn keuze kan voor heel wat verschuivingen zorgen in het peloton.

Volgens CEO Jurgen Foré zal er in augustus duidelijkheid komen over de toekomst van Remco Evenepoel. Een transfer staat in de sterren geschreven, maar zelf wijst Foré nog altijd naar het contract tot eind 2026.

"Veel mensen zien van alles in de sterren geschreven staan, maar die sterren kunnen ook keren", was Foré mysterieus bij Sporza. Blijft de dubbele olympische kampioen dan toch nog een jaar bij Soudal Quick-Step?

Roglic op weg naar Movistar?

Als Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe trekt, zou dat ook bij de Duitse ploeg wat veranderingen kunnen teweegbrengen. Volgens het Spaanse Estadio Deportivo is Roglic op weg naar de uitgang bij de Duitse ploeg.

De Sloveen wordt ook meteen aan een nieuwe ploeg gelinkt: Movistar. Het Spaanse team is op zoek naar een nieuwe leider nadat ze een anonieme Tour reed. Het team verzamelde in de Tour slechts 475 UCI-punten, amper vier ploegen deden slechter.

Vraag is of Movistar wel in staat is om Roglic te betalen. De Spaanse ploeg heeft niet het grootste budget en deed ook nog nooit zo'n grote transfer. En het is ook nog afwachten of Evenepoel volgend jaar wel voor Red Bull-BORA-hansgrohe zal rijden.