"Heb dat onderschat": Van Aert heel eerlijk over zijn ritzege in de Tour

Wout van Aert pakte een unieke zege in de Tour de France met zijn zege in Parijs. Zelf besefte Van Aert niet hoeveel inpakt die zege had.

Al drie jaar zocht Wout van Aert naar een nieuwe ritzege in de Tour de France. In 2022 had hij de tijdrit op de voorlaatste dag van de Tour gewonnen, maar sindsdien zocht Van Aert vruchteloos naar een nieuwe etappezege.

Voor zijn ritzege werd Van Aert twee, vierde en vijfde, maar telkens werd hij geklopt. Op Montmartre ontbond hij zijn duivels en op de laatste beklimming liet hij gele trui Tadej Pogacar achter. Van Aert won solo op de Champs-Élysées.

Na een afwezigheid van een jaar van de afsluiter in Parijs, de toevoeging op Montmartre en het duel met Pogacar zorgden ervoor dat de zege van Van Aert nog mooier werd. Al besefte hij dat zelf niet meteen.

Van Aert over zege in Parijs

"Ik had op dat moment niet echt in de gaten hoe bijzonder het was. Ik heb de waarde ervan onderschat", zegt hij bij VTM Nieuws. "Maar in de dagen erna las ik nog veel berichtjes en zag ik de beelden. Toen daagde het."

"Dat we die laatste etappe toch konden pakken, maakte veel goed.” Visma-Lease a Bike won nog een etappe met Simon Yates, maar kopman Jonas Vingegaard moest in het eindklassement weer tevreden zijn met de tweede plaats.