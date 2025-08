'Transfer van Evenepoel heeft ook gevolgen voor Van Aert en co bij Visma-Lease a Bike'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe hangt in de lucht. En dat zou ook voor gevolgen kunnen hebben voor andere ploegen.

Volgens CEO Jurgen Foré komt er in augustus duidelijkheid over de toekomst van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. De dubbele olympische kampioen heeft echter nog een contract tot eind 2026.

Toch wordt hij al een tijdje gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Daarvoor zou de Duitse ploeg een afkoopsom van zo'n twee miljoen euro betalen, het jaarloon van Evenepoel bij The Wolfpack.

Evenepoel zou echter ook mensen meenemen van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Onder meer ploegleider Klaas Lodewyck, verzorger David Geeroms en mecanicien Dario Kloeck zouden ook de overstap maken.

Wordt Wynants vervanger van Lodewyck?

Soudal Quick-Step zou met Klaas Lodewyck dus een ploegleider kwijtspelen. Volgens HLN zou Maarten Wynants in beeld zijn om hem te vervangen. Hij is sinds 2021 ploegleider bij Visma-Lease a Bike.

Een mogelijke transfer van Evenepoel zou dus wel eens voor een domino-effect kunnen zorgen in het peloton. Al is het maar de vraag of Soudal Quick-Step zal instemmen met een vervroegd vertrek van Evenepoel.