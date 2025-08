Exit Evenepoel? Foré komt met deadline na aanstelling Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Deze week raakte bekend dat Sven Vanthourenhout aan de slag gaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Jurgen Foré van Soudal Quick-Step is niet onder de indruk.

Al maanden wordt er gespeculeerd waar dat Sven Vanthourenhout aan de slag zou gaan. Nu is duidelijk dat de ex-bondscoach voor Red Bull-BORA-hansgrohe gekozen heeft.

Meteen valt dan ook de naam van Remco Evenepoel die Vanthourenhout mogelijk zal volgen naar de Duitse wielerploeg. Jurgen Foré van Soudal Quick-Step blijft er kalm onder.

“Het is niet omdat Sven naar daar gaat ...”, reageert Foré bij Sporza. “Proficiat voor hem, maar wij hebben niet zo'n rol en wilden die niet invullen.”

Vanthourenhout sprak eind vorig jaar ook met Foré over een mogelijke functie bij de ploeg, maar uiteindelijk sprongen die onderhandelingen af.

Trekt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe?

“We hebben veel ervaren ploegleiders zoals Tom Steels en Davide Bramati. Onze performance manager bestaat uit meerdere personen”, gaat Foré verder. “Veel mensen zien van alles in de sterren geschreven staan, maar die sterren kunnen ook keren.”

Over de positie van Evenepoel is Foré duidelijk. Daarover wordt binnenkort gecommuniceerd. “In de loop van augustus. Maar hij (Remco Evenepoel, red) heeft een contract, hé. Op dit moment is er eigenlijk nog niet veel te vertellen”, besluit Foré.