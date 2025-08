Vertrek bij Alpecin-Deceuninck? Quinten Hermans reageert mysterieus op transfer

Quinten Hermans is begonnen aan zijn laatste maanden bij Alpecin-Deceuninck. Op de officiële bekendmaking van zijn transfer is het nog wachten.

Bij Alpecin-Deceuninck maakte Quinten Hermans de afgelopen jaren volledig de overstap van het veldrijden naar het wegwielrennen. Afgelopen veldritseizoen liet Hermans volledig links liggen.

Vorig jaar won Hermans een etappe in de Ronde van het Baskenland, zijn derde profzege in zijn carrière na ritzege in de Ronde van Wallonië in 2018 en een rit in de Baloise Belgium Tour in 2022.

Na drie jaar lijkt het avontuur van Hermans bij Alpecin-Deceuninck wel ten einde te komen. Doordat Deceuninck een stap terugdoet en verdwijnt tweede naamsponsor, moeten de broers Roodhooft keuzes maken.

Verlaat Hermans Alpecin-Deceuninck voor Q36.5?

Hermans heeft een aanbieding op zak van Q36.5 Pro Cycling, de ploeg van Tom Pidcock. De financieel slagkrachtige ploeg kan een veel beter contract aanbieden dan Alpecin-Deceuninck kan.

Vanaf 1 augustus mogen transfers worden bekendgemaakt, maar het is wachten op de aankondiging van de transfer van Hermans. "Er zal te gepasten tijde over gecommuniceerd worden", lachte Hermans bij Het Nieuwsblad.