Visma Lease a Bike gaat voor opvallend experiment

Visma Lease a Bike trekt volgende week met veel ambities naar de Ronde van Polen. De bedoeling is vooral om ritzeges te pakken.

Olav Kooij en Matthew Brennan worden in Polen de absolute speerpunten van Team Visma. Nochtans is het pas de eerste keer dat de twee in dezelfde koers zullen rijden.

Vorig jaar werd Polen een groot succes, met twee ritzeges van Kooij en de plekken één en drie in de eindstand met respectievelijk Jonas Vingegaard en Wilco Kelderman. Die laatste twee zijn er nu echter niet bij.

“We gaan de komende week op jacht naar ritzeges”, is ploegleider Jesper Morkov duidelijk over de ambities op de officiële website van Visma Lease a Bike.

“In tegenstelling tot vorig jaar hebben we geen klassementsrenners mee, maar daartegenover staat dat we een sterk team rondom Olav en Matthew hebben. Olav is onze kopman in de vlakke ritten en Matthew mag zijn kansen proberen te benutten in de wat lastigere ritten.”

Morkov is ervan overtuigd dat de wisselwerking tussen de twee heel erg goed zal werken. “Naast het feit dat Matthew een ontzettend goede lead-out kan verzorgen voor Olav, is het goed voor zijn ontwikkeling dat hij leert hoe het is om een sprint aan te trekken. Natuurlijk is het altijd even afwachten hoe het zal uitpakken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Het seizoen van Brennan is al meer dan geslaagd met negen overwinningen en de eindzege in de Ronde van Noorwegen, maar uiteindelijk wil je altijd meer.

“Ik heb mijn eigen verwachtingen flink overtroffen. Het is fijn dat het team mij geen enkele druk oplegt en de nadruk legt op mijn ontwikkeling. Op die manier blijf ik stappen in de goede richting maken”, besluit de Brit.