Na lastige maanden voor Uijtdebroeks: Benoot ziet hem belangrijke les leren

Met Tiesj Benoot (vierde) en Cian Uijtdebroeks (negende) had Visma-Lease a Bike twee Belgen in de top tien van de Clasica San Sebastian. Benoot is onder de indruk van Uijtdebroeks.

Na drie maanden blessureleed maakte Cian Uijtdebroeks meteen indruk in de Clasica San Sebastian door negende te worden. Ploegmaat Tiesj Benoot, die vertrekt bij Visma-Lease a Bike, was onder de indruk. "Dit resultaat is heel belangrijk voor Cian", zei Benoot bij Het Nieuwsblad. Voor Uijtdebroeks ging tot vorig jaar alles vanzelf, maar hij botste plots op zijn limieten. Dat maakt iedere renner wel eens mee in zijn carrière. Hoe je daar als jonge renner mee omgaat, is het belangrijkste. Sommige talenten gaan er onder door en zie je helemaal wegdeemsteren. Een groeicurve gaat nu eenmaal niet in een rechte lijn, maar wel met kronkels. Benoot onder de indruk van Uijtdebroeks Ook Benoot maakte het mee en hij gaf Uijtdebroeks dan ook goede raad. Hij is dan ook onder de indruk van de weg die Uijtdebroeks de voorbije maanden heeft afgelegd, met zijn knappe negende plaats als beloning voor zijn harde werk. "Chapeau voor Cian. Het is niet evident om na drie maanden zonder wedstrijd in zo’n zware klassieker zo goed te zijn. Chapeau ook voor zijn professionalisme. Zo ben ik ze nog maar zelden tegengekomen", stelt Benoot nog.