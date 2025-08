'Roglic hakt knoop door over zijn toekomst bij Red Bull-BORA-hansgrohe én de Tour'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic (35) heeft wellicht zijn laatste Tour de France gereden. De Sloveen werd dit jaar achtste, maar het werd zijn laatste wapenfeit.

Dit jaar wilde Primoz Roglic, vijf jaar nadat hij de gele trui verloor op de voorlaatste dag, nog eens een gooi doen naar winst in de Tour. De Sloveen had sinds 2020 wel de Tour niet meer uitgereden na valpartijen en opgaves in 2021, 2022 en 2024.

Dit jaar viel Roglic geen enkele keer, maar de eindzege zat er nooit in. De Sloveen had wel uitzicht op het podium, maar zijn lange aanval in de 19de etappe mislukte. Roglic werd voor de slotklim al ingerekend en verloor twaalf minuten.

Geen Tour meer, maar Roglic blijft bij Red Bull-BORA-hansgrohe

In het klassement zakte Roglic nog van plaats vijf naar acht, het lijkt zijn laatste wapenfeit geweest te zijn in de Tour. Red Bull-BORA-hansgrohe zou volgend jaar rekenen op Florian Lipowitz en wellicht ook Remco Evenepoel.

Roglic zou de Tour dus niet meer rijden, maar hij zou, ondanks geruchten in Spaanse media, wel tot eind 2026 blijven bij Red Bull-BORA-hansgrohe, dat meldt HLN. De Sloveen zou zijn contract al verlengd hebben en dat ook respecteren.

Welk programma Roglic dan zou rijden in 2026, is niet duidelijk. De Giro en de Vuelta, in Spanje kan hij recordhouder worden met een vijfde eindzege, zou een logische keuze zijn als Lipowitz en Evenepoel op de Tour focussen.