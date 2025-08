Vollering krijgt pandoering in de Tour en heeft daar duidelijke verklaring voor

Demi Vollering zal voor het tweede jaar op rij de Tour de France Femmes niet winnen. De Nederlandse kreeg op de Col de la Madeleine minuten aangesmeerd.

Met haar eindzege in 2023 en nadat ze vorig jaar met amper vier seconden de Tour verloor van Niewiadoma, was Demi Vollering de topfavoriete om de Tour dit jaar te winnen. Zeker na de opgaves van Reusser en Longo Borghini.

Op de Col de la Madeleine (18,9 km aan gemiddeld 8%), kwam Vollering duidelijk tekort. De Nederlandse was niet opgewassen tegen Sarah Gigante en Pauline Ferrand-Prévot, op die laatste zou ze meer dan drie minuten verliezen.

Vollering voelde zich niet opperbest bergop

"Sowieso was Sarah Gigante supersterk, maar normaal gezien moet ik een antwoord kunnen hebben op zo'n aanval. Ik mis een beetje de kracht de laatste dagen. Ik voel me niet zoals ik me hoopte te voelen", zei Vollering achteraf bij NOS.

"Ik kon gewoon niet mee, zo simpel is het. Dan is wielrennen in één keer heel simpel." In de slotkilometer versnelde Vollering nog wel en legde ze zo voorlopig beslag op de derde plaats in het klassement.

Niewiadoma staat wel maar 22 seconden na haar in het klassement. "Misschien kan ik mijn podiumplek vasthouden, we zullen zien", besloot de Nederlandse nog.