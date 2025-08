"Voor ik Remco tegenkwam, achtte ik dat onmogelijk": Van Avermaet maakte in 2019 kennis met fenomeen Evenepoel

Bij zijn laatste deelname aan de Clasica San Sebastian moest Greg Van Avermaet in 2019 tevreden zijn met de tweede plaats. Hij maakte toen kennis met het fenomeen Remco Evenepoel.

In 2019 werd Remco Evenepoel prof bij Deceuninck-Quick Step. Acht maanden later zou hij met de Clasica San Sebastian al zijn eerste eendagskoers in de WorldTour winnen, hij was toen amper 19 jaar.

De vijftien jaar oudere Greg Van Avermaet sprintte in zijn laatste Clasica San Sebastian naar de tweede plaats, op 38 seconden van Evenepoel. "Die dag mocht ik voor het eerst zelf ondervinden wat voor een uitzonderlijk talent Remco was", zegt Van Avermaet bij HBVL.

Avermaet onder de indruk van Evenepoel

Volgens Van Avermaet was het indrukwekkend hoe Evenepoel op de laatste beklimming wegreed en voorop bleef. Op het moment dat iedereen op de limiet zat, kon Evenepoel nog een tandje bijsteken.

"Voor ik Remco tegenkwam, dacht ik dat het onmogelijk was om iemand op het vlakke uit de wielen te rijden. Hij kan dat wel, dankzij zijn aerodynamica", stelt Van Avermaet. Evenepoel maakte zo al heel wat 'slachtoffers'.

Wie in het wiel zit bij Evenepoel, rijdt eigenlijk nog altijd op kop. Van Avermaet was fier dat hij naast Evenepoel mocht staan op het podium. "Omdat ik wist dat die kerel naast mij een groot kampioen zou worden."