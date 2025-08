🎥 Als een echte ster: Nederlands criterium overtuigt Tim Merlier met helikopter

Tim Merlier heeft zondagavond de Gouden Pijl gewonnen, een criterium in het Nederlandse Emmen. De Europese kampioen kreeg speciaal vervoer van de organisatie.

Tadej Pogacar won vier etappes in de voorbije Tour de France en was de grote slokop. Thymen Arensman, Jonathan Milan en Tim Merlier wonnen elk twee etappes. Daardoor werden de drie uitgenodigd op heel wat criteriums.

In het criterium in Aalst moest Merlier een dag na het einde van de Tour de zege nog laten aan Tim Wellens, in Roeselare was hij een dag later wel de beste. In het Nederlandse Chaam werd hij woensdag tweede na Jonathan Milan.

Merlier met helikopter heen en terug

Zondagavond kwam de Europese kampioen ook aan de start in Emmen. De organisatie ging wel ver om Merlier aan de start te krijgen, want het zorgde voor een helikoptervlucht voor de heen- en terugreis.

Merlier werd opgehaald in zijn woonplaats Wortegem-Petegem en na de wedstrijd ook weer naar huis gebracht. Zo bespaarde Merlier heel wat tijd, want met de auto had hij zonder file meer dan acht uur onderweg geweest.

Merlier maakte zijn favorietenrol waar in Emmen en won het criterium in Emmen in de sprint voor Nederlands kampioen Danny van Poppel, Tibor Del Grosso en thuisrijder Edoardo Affini.

