📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen

Wout van Aert loste Tadej Pogacar op Montmarte en hield de Sloveen zo van een ritzege in het geel in Parijs. En dat lijkt toch te steken bij de Sloveen.

Voor Wout van Aert was zijn ritzege in de slotrit van de Tour de France bijzonder prestigieus. Na drie jaar proberen won Wout van Aert eindelijk nog eens een etappe in de Tour en vooral de manier waarop was bijzonder mooi.

Pogacar voerde de schifting door op de voorlaatste beklimming van Montmartre en op de laatste beklimming probeerde hij solo weg te rijden. Dat was buiten Van Aert gerekend, die counterde en Pogacar uit het wiel reed.

Pogacar volgt Van Aert niet meer op Instagram

Als enige slaagde Van Aert erin om Pogacar bergop te lossen in de Tour, de Sloveen zag zo een kans door de neus geboord om te winnen in de gele trui op de Champs-Élysées, zoals Bernard Hinault in 1979.

En dat lijkt gevolgen te hebben. Sinds kort volgt Pogacar Van Aert niet meer op Instagram, toch een opvallende vaststelling. Staat Van Aert door zijn ritwinst in Parijs nu op de zwarte lijst van Pogacar?

Dat Pogacar Van Aert niet meer volgt, is opmerkelijk. Want hij volgt wel nog renners als Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Thibau Nys, Sepp Kuss, Tim Merlier, Brent Van Moer én ook Kevin De Bruyne.