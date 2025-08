🎥 Zoals je hem nog nooit zag: Tiesj Benoot gaat helemaal los

Tiesj Benoot offerde zich drie weken lang op voor Jonas Vingegaard in de Tour en trok daarna nog een week door tot de Clasica San Sebastian. En dan was het tijd om de riem er even af te gooien.

Geen derde Tourzege voor Tiesj Benoot met Visma-Lease a Bike en kopman Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar was net als vorig jaar veel te sterk, de Deen moest tevreden zijn alweer de tweede plaats.

Benoot zelf offerde zich drie weken lang op voor Vingegaard, niet één keer reed hij voor eigen rekening. Dat mocht hij afgelopen zaterdag wel doen in de Clasica San Sebastian, waar Benoot opnieuw goed was.

Hij verloor uiteindelijk de sprint om de derde plaats van Maxim Van Gils, voor Benoot was het al de vierde keer dat hij in de top tien eindigde in de Baskische klassieker. In 2022 was Benoot goed voor de derde plaats.

Benoot gaat uit de bol in Denderhoutem

Nadien was het tijd om de riemen even los te gooien. Van het Baskenland trok Benoot meteen richting Denderhoutem, waar zijn vrouw Fien opgroeide. Benoot ging op het podium van Mini Rock helemaal uit de bol.

Dat deed hij samen met dj Omdat Het Kan en Benoot leek zich goed te amuseren, met een pintje in de hand. Er staan voorlopig ook geen koersen op zijn programma, op het WK in Rwanda moet hij eind september weer in vorm zijn.