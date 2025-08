Wat nu na teleurstellende Tour de France? Lotte Kopecky doet haar plannen uit de doeken

Lotte Kopecky wil na de Tour de France Femmes even tot rust komen. Ze heeft dan ook nog geen beslissing genomen over haar deelname aan het WK.

Vorig jaar in Zürich volgde Lotte Kopecky zichzelf op als wereldkampioene op de weg, in 2023 pakte ze voor het eerst de regenboogtrui in Glasgow. Dat was telkens op een parcours dat perfect op haar maat was.

Het WK in Rwanda eind september wordt een pak zwaarder. Met 164,6 km is het WK tien kilometer langer dan de voorbije twee jaar, maar vooral de 3.359 hoogtemeters worden een hele uitdaging. In 2023 waren er 1.831 hoogtemeters, vorig jaar 2.250.

Kopecky wil eerst rusten, nog geen beslissing over WK

Kopecky gaf eerder al aan dat ze zich 110% zal moeten voelen als ze kans wil maken op een derde wereldtitel. Aan 90% heeft ze daar naar eigen zeggen weinig te zoeken. Maar aan het WK denkt ze nog niet.

Hoe de komende dagen er voor Kopecky zullen uitzien, na haar teleurstellende Tour, weet ze nog niet. "Het is een beetje kijken wat het hoofd zegt", zei ze na de laatste etappe bij VTM Nieuws.

"Voor hetzelfde geld zit ik overmorgen weer op de fiets, maar evengoed is dat pas binnen een week het geval. Mijn gevoel zal dat moeten uitwijzen." Er staan voorlopig ook nog geen andere wedstrijden op het programma van Kopecky.