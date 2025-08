📷 Dit zijn de plannen van Red Bull-BORA-Hansgrohe met Remco Evenepoel

Vanaf 2026 zal Remco Evenepoel uitkomen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. De ploeg spreekt van een mijlpaal in haar ontwikkeling en benadrukt de ambitie om samen met Evenepoel de internationale wielertop te bestormen.

Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de komst van Remco Evenepoel officieel bevestigd. Onze landgenoot wordt gezien als een sleutelspeler in de toekomstige ambities van het team. “Remco staat voor ambitie. Hij wil niet alleen rijden, hij wil de koers mee vormgeven,” aldus CEO Ralph Denk.

De ploeg prijst Evenepoels mentaliteit en werkethiek. “Hij brengt niet alleen uitzonderlijk atletisch talent, maar ook een opmerkelijke mindset. Zijn vastberadenheid, professionaliteit en tomeloze drang om te slagen zijn werkelijk inspirerend.”

Met de komst van Evenepoel wil Red Bull-BORA-hansgrohe zich nadrukkelijk positioneren in de grootste wedstrijden ter wereld. De ploeg spreekt van een duidelijke ambitie om te strijden voor overwinningen in de meest prestigieuze koersen en fans wereldwijd te enthousiasmeren met een attractieve wielrenstijl.

De transfer wordt gezien als een strategische zet. Evenepoel past volgens het team perfect binnen de filosofie van innovatie, prestatiegerichtheid en internationale uitstraling.

Patrick Lefevere laat weten dat hij niet kan en mag reageren op de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

@EvenepoelRemco to ride for #redbullborahansgrohe starting 2026



➡️ Read the full story here: https://t.co/BCn55Rd8zU pic.twitter.com/vhwrgONknl